شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية والتي تتشعب إلى أربعة تخصصات: تخصص العقيدة، وتخصص التفسير والحديث، وتخصص الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.
ولفت إلى أن الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تتوفر بنظامي الحضور المباشر وعن بُعد تسهيلًا على الدارسين؛ حيث تُعقد الدراسة بنظام الحضور المباشر في ١٨ محافظة، تمت تهيئة مقر بكل محافظة من تلك المحافظات وإعداده لاستقبال الدارسين، بينما تُعقد نظام الدراسة عن بعد ب 27 محافظة عبر قنوات التيليجرام التي خصصتها الإدارة العامة للجامع الأزهر لبث المواد العلمية عليها.
وفي نفس السياق أوضح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الالتحاق بالدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية مجانا ولجميع الأعمار، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 40000 دارس بجميع المراحل بجميع أنحاء الجمهورية.
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