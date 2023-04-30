شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: التنسيق مع مصر للطيران لاستخدام المطارات الإقليمية لسفر حجاج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، أيضا التعاقد على أماكن مميزة لإقامة حجاج بيت الله، كما سيتم تشكيل لجان من المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات بهدف توفير كافة الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم طوال فترة تأدية المناسك لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج.

ووضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.