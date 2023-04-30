شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد "حياة كريمة" بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، في المقر البابوي بالقاهرة ممدوح مصطفى إسماعيل، مدير القطاع الميداني والتنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والوفد المرافق له من مسئولي المؤسسة. وتم خلال اللقاء استعراض مبادرات حياة كريمة والخدمات المقدمة حاليًا للمجتمع المصري وبالأخص لقرى حياة كريمة وكذلك سبل التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وأعرب قداسة البابا عن دعمه الكامل لنشاطات المؤسسة وقدم لهم نبذة عن خدمات الكنيسة ومساندتها للمحتاجين.

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