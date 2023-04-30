شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات حماية الشواطئ فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وسبق قيام هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلو مترا مثل مشروعات "إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي - وتأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي - إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة - و حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية:

1- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) ، والذى نتج عنه حماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما مكن محافظة الاسكندرية من زيادة الاستثمارات بالمنطقة وهو عبارة عن لسان بحرى علي شكل حرف L أمام المحروسة بطول إجمالي 620 متر ورصيف بحرى بطول 125 متر عمودى على الكورنيش و 30 متر موازى للكورنيش .

2- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تدعيم وتطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في إتجاه المنشية ومحطة الرمل ، والذى نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل .

3-تم الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه ، والذى نتج عنه حماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثرى .

4- أوشك مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى على الإنتهاء - حيث تُعد قلعة قايتباى أثراً تاريخياً هاماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية - والمشروع يهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة .

5- جارى حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية "مرحلة أولي" من بئر مسعود حتي المحروسة والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية.