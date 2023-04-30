شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 45 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لنقل المواد البترولية "له معلومات جنائية" ونجله "شريك بذات الشركة" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء ، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (45 مليون جنيه تقريباً)، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.