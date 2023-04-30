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الداخلية: لا صحة لتعطل رادار على الطريق الدائري

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القاهرة - سامية سيد - نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  تعليق يزعم بوجود عطل بجهاز الرادار المتواجد بالطريق الدائرى – أسفل كوبرى محور جوزيف تيتو – بمحافظة القاهرة.

 

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً .. وإضطلاع الشركة المسئولة عن صيانة الردارات بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والتى تشمل ( ضبط زوايا الكاميرات – ضبط وتهيئة السرعة المُحددة "أعمال المُعايرة" أعمال النظافة والوقاية للمحتويات الداخلية) بصفة مستمرة والتأكد من دقة المخالفات لجميع أنواع المركبات ، وأن الرادار المُشار إليه قد تمت مُعايرته وفحصه فى المواعيد المُقررة وتبين سلامته .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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