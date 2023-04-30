شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عبد العليم: دراما المتحدة فى رمضان وجبة دسمة وتحت الوصاية وضع المجتمع أمام مرآة الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم، النائب الأول لرئيس تحرير ”الخليج 365”، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت الدراما وكسبت بها الرهان واستطاعت أن تنافس نفسها، وشاهدنا وجبه دسمة ناقشت العديد من القضايا، ولم نكن نتناولها بالصراحة والوضوح بهذه الطريقة، ومنها مسلسل تحت الوصاية.

وأضافت النائب الأول لرئيس تحرير ”الخليج 365”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى، أن مسلسل "تحت الوصاية" وضع المجتمع أمام مرآة الحقيقة، حيث الفكرة الأساسية التى سيعمل عليها الصحافة والإعلام بعد عرض مسلسل "تحت الوصاية" خلال شهر رمضان، هو تغيير القانون، معلقة: "لو لم يتم تغيير القانون مفيش أى حاجة هتحصل.. ولو شاهدت المسلسل ممكن تلاقى 100 مخرج تخرج به منى زكى ولكن الكاتب قصد هذا لأن القانون لازم يتغير".

وتابعت الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم: "احنا بندور على حل جذري لقانون تحت الوصاية، والإعلام يبحث عن حل للموضوع".

وواصلت الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم: "الدولة المصرية تشهد تقدما كبيرا منذ العامين الماضيين خاصة أو منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى استراتيجية تمكين المرأة، فنحن فى تقدم كبير جدا فى هذا المجال والسيدات حققن انتصارا عظيما فهناك عدد كبير جدا من القاضيات.. وتخيل فى نفس الوقت وحدة من القاضيات تحكم على الناس متقدرش تاخد قرار ويبقى لها حق تدير حياتها الشخصية".