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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 30/4/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:39  ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء  8:54

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:02 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:34

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد  صلاة العصر 4:25 م 

موعد صلاة المغرب 7:28 م

موعد صلاة العشاء 8:52  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:33

وقت صلاة الظهر 12:40 

موعد صلاة  العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:16 م

وقت صلاة العشاء 8:37 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:45  ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 4

موعد صلاة المغرب 7:19 م

موعد صلاة العشاء 8:37

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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