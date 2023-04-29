شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية .
2- طول الخط 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة
3- يربط القاهرة الكبرى بالمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ).
4- يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
5- يلتقى مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
6- يعمل لأول مرة بمصر ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.
7- يتميز بسرعته ومواصلة عصرية وآمنة وصديقة للبيئة.
8- يعمل بالكهرباء وبالتالى يوفر استهلاك الوقود، ويخفض معدلات التلوث البيئي و الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.
9. يتم تنفيذه من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
11- تتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق و سيتم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الارصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.
12- به ممرات آمنة تسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في حالات الطوارئ.
13- مزود بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.
14- يوجد داخل العربات شاشات LED لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
15 - يسير بدون سائق.
16 - يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.
17- تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت.
18- تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدي حاسة السمع.
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