وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع ويؤكد: يختصر زمن الرحلة أكثر من النصف

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تفقد الوزير، يرافقه رئيسي الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية للأنفاق، واستشارى المشروع، والشركات المنفذة مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح"، وذلك في المسافة من منطقة البدرشين غرب النيل وحتى تقاطع مسار القطار مع طريق وادي النطرون / العلمين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ شبكة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع والتى تقع على مساحة حوالى 578 فدان تقريبا وتشمل على 39 مبنى وتستوعب صيانة جميع قطارات الخط الأول وحوالى 30٪ من قطارات الخط الثانى وهى مخصصة لجميع أنواع الصيانة اللازمة للوحدات المتحركة سواء كانت صيانة خفيفه أو صيانه جسيمة وتحتوى أيضا على أعمال الفحص الدورى للوحدات المتحركة أثناء التشغيل، كما أنه تم تصميم الورشة بحيث تحتوى وتضم احدث المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال هذه الصيانة كما تضم الورشة مبانى لتخزين الوحدات وأعمال الفرز والتجهيز لها قبل التشغيل وتحتوى أيضا على سكك الإختبار لهذه الوحدات قبل الدخول إلى الخدمة

ثم توجه وزير النقل إلى محطة حدائق أكتوبر حيث اطلع الوزير على معدلات التنفيذ سواء للمبنى الرئيسى أو للارصفة للمحطة التى سيتم تبادل الخدمة بين الخطين الأول والثانى بها، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى، وتحتوى على الأرصفة اللازمة للخطين فى نفس المنسوب.

كما اطلع الوزير على وسائل ربط محطة 6 أكتوبر التبادلية مع وسائل النقل الأخرى، مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر، وجميع مواقف وسائل النقل الجماعى المتواجدة بمحافظة الجيزة، ومدينتى 6 أكتوبر وزايد.

وتفقد الوزير محطة سفنكس، و اطلع على المخطط العام للمدينة، وطرق ربط المحطة مع كل من مطار سفنكس، ومدينة الشيخ زايد، وامتدادها، مشيدًا بالتنسيق القائم بين أجهزة وزارتى النقل والإسكان وشدد على تكثيف الأعمال بالمحطة لسرعة الإنجاز كما تفقد سيادته محطة السادات، التى تقع غرب طريق الإسكندرية الصحراوى، أمام مدينة السادات والتى ستخدم التجمعات العمرانية بالمدينة بالإضافة إلى محطة النوبارية التى تخدم مدينة النوبارية والمسافرين منها وإليها كما أنها تخدم أعمال نقل البضائع التى تنتجها المدينة الزراعية والمصنعة أيضا وذلك عن طريق رصيف الشحن الذى يخدم قطارات البضائع

كما تفقد الوزير اعمال جسر السكة الخاص بالقطار وعدد من الأعمال الصناعية فى هذه المسافة حيث تم تفقد اعمال تنفيذ عدد من الكبارى مثل كوبرى الأوسطي(كوبرى سيارات)والذى يدخل ضمن تحويلة دائمة يتم تنفيذها بطول 2.5كم وكوبرى خطوط المياه (كوبرى مسار )والذى يتم تنفيذه لمفاداة خطوط المياه الرئيسية وكوبرى الفيوم فى مدخل حدائق أكتوبر (كوبرى سيارت) والمكون من 4كبارى (2خدمة و2رئيسي) والذى يساهم فى نقل الحركة شرق وغرب مسار القطار السريع فى مدخل مدينة أكتوبر وتسهيل الحركة إلى طريق الفيوم /القاهرة بالإضافة كوبرى اكتوبر(كوبرى مسار بطول 16كم ) والذى يمر بمحور أحمد زويل حتى المحور المركزى بعد محور 26 يوليو والذى يساهم فى تسهيل حركة المرور فى أكتوبر وكذلك كبارى " البوليفارد (كوبرى سيارات ) - طريق الضبعة(كوبرى سيارات ) - سفنكس (كوبرى سيارات ) -كوبرى الريجوا (كوبرى مسار ) -الدائرى الإقليمى (كوبرى سيارات ) - طنبول (كوبرى سيارات ) - بنى سلامة (كوبرى سيارات ) -وادى النطرون العلمين(كوبرى مسار ) وتفقد الوزير عدد 17 بربخ تم الانتهاء منها والتى تم تنفيذها للحماية من اخطار السيول

وتابع الوزير معدلات تنفيذ باقى قطاعات المشروع مثل القطاع الأول من جسر السكة فى نطاق محطة العاصمة والذى تم تسليمه لتحالف ( سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) باجمالى طول 50 كم والذى يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم وشرقا باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم ) وحيث تم البدء فى تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيرى ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقى قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير فى جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل (قطاع أكتوبر وقطاع العلمين/فوكة ) واللذان اصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز .

وأكد وزير النقل فى تصريحات صحفية خلال جولته أن مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع سيساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل للشباب و تقليل الازدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصاديةمضيفاً أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية )فى مصر خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والاقصر واسوان وابوسمبل والبحر الاحمر ) وغيرها من الامكان السياحية الاخرى فى مصر لافتا إلى أن شبكة القطار الكهربائى السريع ستساهم فى إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة فى نقل المنتجات كما أن شبكة القطار الكهربائى السريع تربط بين جميع الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وذلك فى إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والقطار الكهربائى السريع الذى سيربط بينها فى إطار المشروع القومى الكبير وهو جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر، أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجارى انشائها مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالى اطوال تصل إلى 2250 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675 كم.