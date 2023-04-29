شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء جنوب الدلتا يتفقد سير العمل بمراكز خدمة العملاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس حسن محمد البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عدد من مراكز خدمه العملاء التابعة للشركة للتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

وأشاد رئيس الشركة خلال جولته بجميع العاملين بالشركة من محصل وفني ومهندس واداري ومالي وقانوني وكل عامل ساهم بإخلاصه في هذا النجاح المتميز وحثهم على البذل الكثير من الجهد خلال الفترة القادمة.

وأكد أن العاملين بالشركة جزء من منظومة عظيمة ومن أعظم القطاعات بالدولة وهى قطاع الكهرباء ووجهه بضرورة وجود روح من الانتماء والمحبة بين العاملين بالشركة.

الجدير بالذكر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تضم محافظات المنوفية (ماعدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) والغربية والقليوبية (ماعدا امتداد القاهرة الكبرى).