شكرا لقرائتكم خبر عن نائب القابضة للكهرباء يتفقد مراكز خدمة عملاء الشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر مركز خدمة العملاء بهندسة الشيخ زايد بقطاع كهرباء شمال الإسماعلية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس سامى أبو وردة.



وتفقد الدستاوى برفقة المهندس سامى أبو وردة مراكز الشحن والمنصة ومركز تلقى الأعطال واطلع على العدادات التى تم تركيبها عن طريق المنصه وكذلك الطلبات المقدمة والطلبات التى لم تكتمل إجراءاتها وكذلك الطلبات المرفوضة واسباب رفضها، علاوة على برنامج الشحن اون لاين وكذلك العدادات التى مر عليها 3 أشهر أو أكثر بدون شحن.



وحرص الدستاوى على مراجعة نسب الفقد بالهندسة ثم قام بزيارة موزع هندسة الشيخ زايد واجرى حوار مع العاملين به واطلع على سجلات الفصل والتوصيل ثم لقاء مع قيادات الشركة .

و استعرض المهندس سامى أبو وردة الخطط التى تنفذها الشركة سواء خطط الاحلال والتجديد والتوسعات او انشاء الموزعات حيث حققت الشركة نسبة تنفيذ 150/100 حتى الان كما تم تنفيذ المقيسات والمشاريع التنموية والقومية قبل الزمن المحدد له كما قامت الشركة بإنشاء وتطوير كامل لشبكة كهرباء هندسة كهرباء شرم الشيخ وانشاء مركز التحكم بها على احدث المواصفات العالمية كما تم إنشاء احدث مركز لخدمة العملاء وكبار المشركين و ذوى الهمم، كما استعرض ما تم تنفيذه فى محافظة شمال سيناء وتوصيل الكهرباء إلى مدينة رفح الجديدة وكذلك العمل الجارى فى إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية فى كافة محافظة شمال سيناء وكذلك توصيل التيار الكهربائى لمحطات المياه بها وكذلك توصيل التيار الكهربائى لقرية الصيادين ببئر العبد وكذلك توصيل الكهرباء للتجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وشرح سيادته الإجراءات التى اتخذتها الشركة للحد من الفقد وما قامت به لجان مكافحة سرقات التيار الكهربائى والتى كان لها أثرها فى الحد من الفقد.

و عرض ابو وردة نسب التحصيل الشهرية ولاول مره منذ ثلاث اشهر يتم تقليل المتاخرات فى المنزلى والتجارى وكذلك عرض ماتم فى برامج الصيانه والتى اثمرة عن تقليل كبير فى انقطاعات الكهرباء عن المواطنين كما عرض سيادته ماتقوم به الشركة الآن من تطوير مركز الخدمه لتكون على احدث المواصفات كما يجرى الان العمل على تطوير كافة الموزعات بالشركة.