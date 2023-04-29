شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ضوابط استخدام المياه الجوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل:

1- متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية.

2- المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة .

3- لتحقيق الحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة .. يجب إدارته بشكل مستدام وعلمى ، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم.

4- ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة.

5- "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب بما يضمن إستدامة الخزان الجوفى لأطول فترة ممكنة.

6- تنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى.

7- أهمية التوسع في التحول لنظم الرى الحديث عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، والتوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية.