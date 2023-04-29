شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ضوابط استخدام المياه الجوفية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل:
1- متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية.
2- المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة .
3- لتحقيق الحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة .. يجب إدارته بشكل مستدام وعلمى ، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم.
4- ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة.
5- "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب بما يضمن إستدامة الخزان الجوفى لأطول فترة ممكنة.
6- تنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى.
7- أهمية التوسع في التحول لنظم الرى الحديث عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، والتوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية.
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