شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توقع غدا عقد بناء سفينتين تجاريتين مع الجانب الكورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع وزارة النقل غدا، عقود بناء 2 سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل وذلك بالتعاون مع الجانب الكورى الجنوبى، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، ورئيس شركة القاهرة للعبارات، وقيادات شركة ترسانة ديسون dae sun الكورية الجنوبية، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان شهد المهندس كامل الوزير- وزير النقل مراسم توقيع اتفاقية الشروط و الأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف والمنطقة اللوجيستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب بمحافظة مرسى مطروح وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و شركة جولدن وينجز إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستثمار فى الخدمات والأنشطة اللوجستية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانىء المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى وجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وصرح وزير النقل أن هذا التوقيع يدخل ضمن عقد التزام بناء و تطوير البنية الفوقية و صيانة و تشغيل و إعادة تسليم محطة غلال و منطقة لوجستية و صناعية متكاملة بميناء جرجوب البحرى حيث تبلغ المساحة المخصصة للمشروع 500 الف م2 و رصيف بعمق 17 متر وطول 500 متر من إجمالى 7000 متر أرصفة تجارية بالميناء لاستقبال أكبر سفن الصب الجاف و الغلال تحديدا لافتا إلى أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة على مستوى الجمهورية.