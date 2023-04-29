شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية: هدية الكنيسة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المسئولة عن الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية إنه هدية من الكنيسة الأرثوذكسية إلى العالم بأجمعه، وكان هذا الموقع فكرة من قداسة البابا تواضروس لأن الكنيسة الأرثوذكسية لها تاريخ كبير يجب أن يكون موثقا بشكل كامل، وبدأ فريق العمل في العمل لمدة عام حتى قام قداسة البابا تواضروس بافتتاح الموقع رسميًا في مارس 2021 بمركز لوجوس يدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأضافت أنه في يونيه 2021 جاءت المرحلة الثانية من الموقع وهو تدشين الموقع باللغة الانجليزية، ثم جاءت المرحلة الثالثة للموقع في فبراير 2022 وهو إطلاق أبلكيشن الموقع على أجهزة التليفونات المحمولة، وهو مرأه تعكس المنشور على الموقع ويتميز بسهولة الاستخدام، وأشارت أوديت إلى المرحلة الرابعة للموقع وهو إطلاقه بالغتين الفرنسية والإيطالية، وجاري الآن العمل على إطلاق الموقع باللغة اليونانية، ومن ثم نبدأ بإطلاقه باللغة الألمانية.

وقام المهندس بيير جورج بعرض بانوراما سريعة لأقسام الموقع الإلكتروني بداية من تاريخ الأباء البطاركة على مر العصور وتاريخ المقر البابوي ومسار العائلة المقدسة وأيضا برامج الكنيسة للشباب، وأيضا دروس لتعليم اللغة القبطية، وخدمة الكنيسة الأرثوذكسية حول العالم، وقسم المجمع المقدس، وأهم القرارات البابوية، وأشار إلى وجود أرشيف لكافة اللقاءات الصحفية والتليفزيونية للبابا تواضروس خلال العشر سنوات الماضيين، كما هناك ملف خاص بالهيئات القبطية، كما تم إضافة جزءً خاص بالمكتبة البابوية.