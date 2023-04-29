شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: توريد 700 طن قمح حتى الآن.. ومنشأة القناطر أكبر الموردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، انتظام أعمال توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة لمنظومة التوريد من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وبالتعاون مع مديريتي الزراعة والتموين لتذليل أي عقبات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن من قمح محلى بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة يصل إلى 700 طن، لافتا أن مركز ومدينة منشأة القناطر يعد أكبر المراكز الموردة لمحصول القمح على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة وضعت خطة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين تتضمن عدة ضوابط وآليات لتيسير عملية التوريد والتأكد من سلامة التخزين وتسليم المزارعين مستحقاتهم المالية أولا بأول؛ لضمان أعلى مستويات الجودة وتوفير الوقت والجهد على المزارعين وتحقيق الكميات المستهدفة خلال موسم الحصاد الحالى.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في استلام القمح المحلى لموسم 2023 لتعزيز المخزون الاستراتيجى المخصص لإنتاج الخبز وسط تيسير كافة إجراءات التوريد من جانب المزارعين وتخزين الأقماح فى الصوامع الحديثة، حرصا على سلامة التخزين بعد نجاح الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى أكثر من 3.6 مليون طن سعة تخزينية.