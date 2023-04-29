شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق 2 مليار دولار من خطة الطروحات قبل نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات جديدة تستهدف تيسيير إجراءات عملية الطرح، من خلال وحدة متفرغة، تستهدف تيسير إجراءات عملية الطروحات، وتعيين مستشار لتذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات".

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: "إعداد مسودة لعقد تعيين استشارى دولى لمساعدة الحكومة المصرية في برنامج الطروحات مع بنوك الاستثمار العالمية وهناك خطة واضحة وكاملة ونتحرك من خلالها.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات.