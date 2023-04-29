شكرا لقرائتكم خبر عن عيد العمال.. اتحاد نقابات عمال الجيزة يتعهد للمحافظ بمزيد من العمل والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث مختار أبو الفتوح نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بالهيئة العامة لنظافة والتجميل، برقية تهنئة إلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد والعاملين بالمحافظة عامة والنظافة خاصة بمناسبة عيد العمال.

وقال أبو الفتوح فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم بأصدق التهانى لقيادتكم الحكيمة وذلك بمناسبة عيد العمال، متعهدا وعمال الجيزة الأوفياء بذل مزيدا من الجهد ارساءا لتحقيق أعلى درجات التقدم والازدهار للمحافظة.

ضمت البرقية بين سطورها دعاءا بان يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على عمال مصر عامة والجيزة خاصة الذين يشاركون فى بناء مصر وتاريخها الحديث بالجمهورية الجديدة التى ارسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى ..وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تتمناه من نجاح واستقرار وتنمية على طريق الحق والسلام.

كان قد أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عن أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من يوم الاثنين أول مايو 2023 ، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.