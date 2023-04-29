شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النقابية بنظافة الجيزة: عمال مصر يبرهنون دائما على ولائهم بعطائهم المطلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة برئاسة مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، بتهنئة شعب مصرالعظيم بعيد العمال مايو 2023.

وقال أبو الفتوح: يسعدنا بهذه المناسبة تقديم أسمى معاني الشكر لعمال مصر الوطنيين الشرفاء الذين يشاركون دوما في ملاحم النضال ومعارك التنمية، التي تشهدها بلادنا ليتحقق معها طفرة تنموية تستعيد بها مصر مكانها ومكانتها بين الامم ، وهم دائما يبرهنون علي ولائهم بعطاءهم المطلق من أجل هذا الوطن.

وأكد أبو الفتوح أن الدين الإسلامي يحث على العمل، فعندما أمسك رسولنا الكريم بيد أحد أصحابه فوجدها خشنة من أثر العمل رفعها وقال ( هذه يد يحبها الله ورسوله ).