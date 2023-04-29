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الصحة: إجراء فحوص المقبلين على الزواج قبل 6 أشهر من عقد القران

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المقبلين على الزواج، عمل الفحوصات والتحاليل قبل 6 أشهر من عقد القران.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج، والتى تضمنت:- 

 

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج 

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا 

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل 

 

5-تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين لمعرفة أقرب وحدة صحية

 

6- يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عن اى معلومة تخص الفحص 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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