شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء فحوص المقبلين على الزواج قبل 6 أشهر من عقد القران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المقبلين على الزواج، عمل الفحوصات والتحاليل قبل 6 أشهر من عقد القران.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج، والتى تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل

5-تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين لمعرفة أقرب وحدة صحية

6- يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عن اى معلومة تخص الفحص