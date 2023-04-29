شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: دعم كبير لتحسين أجور العاملين بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع أمناء الجامعة والكليات مؤكداً خلال الاجتماع أن الجامعة سعت لتحسين الوضع المالي لها خلال العام الجامعي 2022 - 2023، داعيًا الجميع إلى ضرورة أن يعرف صلاحياته ويقوم بتنفيذ مهامه والعمل عليها، لأن الأمناء هم المراقبين الماليين للجامعة، وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك دعم كبير لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة ونسعى لأن يشعر بها الجميع وسيتم تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، وأن يكون هناك مردود فعلي للعمل وأنتاج بأرقام حقيقية.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد الكارنيهات التي تمت طباعتها خلال العام الجامعي 2022 - 2023 ، ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة متابعة تنفيذ القوانين وتسليم الطلاب وكل منتسبي الجامعة كارنيهات تثبت هويتهم خلال تواجدهم داخل كلياتهم والحرم الجامعي، سواء للعمال أو الموظفين أو الطلاب، ضرورة تفعيل قواعد البيانات بكافة كليات الجامعة.

وفي سياق متصل ناقش الاجتماع الأعمال الجارية بكليات الجامعة وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة التخلص الفوري والسريع من مخلفات البناء ومخلفات التجديدات، ومحاسبة المقصرين في ذلك ومتابعة كافة الأعمال والتنظيم والتنظيف والصيانة الفورية للحفاظ على سلامة وأمن الكليات والجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أن الجامعة عقدت بروتوكول تعاون في مجال إدارة وتطوير طاقة المخلفات، ويجري التواصل مع الكليات لعمل خطة لتجميع المخلفات وإعادة تدويرها والتحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاستخدام الأمثل للمخلفات وإنتاج الطاقة النظيفة والمنتجات صديقة البيئة.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور عمرو السيد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والجامعية، محمد ناصر أمين عام الجامعة، أمناء الجامعة المساعدين.