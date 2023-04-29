شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: صحتى بخير وما حدث فى عيد الميلاد إجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المواطنين أنه بخير وبصحة جيدة، مؤكدا أن ما حدث له فى قداس عيد الميلاد مجرد إجهاد.

وتابع قداسة البابا خلال لقائه مع صحفيي الملف القبطى أنه مؤخرا صدر شائعة عن صحته وتم الرد عليه ببيان، وحذر قداسته من الشائعات وعدم تداولها لأنها تضر بالمجتمع.

وأضاف قداسته أن عالم الشائعات على السوشيال ميديا هو عالم الضلال ولا أنشغل به ولا أهتم به فهو مضيعة للوقت، موضحا أن الكنيسة ذات طبيعة خاصة.