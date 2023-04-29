شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استيراد أرز هندي وطرحه بالأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس حاليا تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين بسبب زيادة التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وأن ذلك يهدف إلى وصول السلع للمواطن وحفاظا على حقوقه، وأنه تم استيراد أرز هندى وسيتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو.

وأضاف المصيلحى أنه طوال الفترة الماضية حرصت الوزارة على توفير كافة السلع الغذائية، وأن وجود فرق كبير بين سعر السلع على بطاقات التموين وبين فارق التكلفة الفعلية للسلع يؤدى إلى سوء التعامل مع السلع وعدم وصولها للمواطن، الأمر الذى سيجعل الوزارة تدرس العمل على تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن الوزارة ظلت تطرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو رغم كان يتم طرحه فى منافذ أهلا رمضان بسعر 14.5 جنيه بأقل من الأسواق الأخرى، الأمر الذى يجعل الوزارة تدرس تحريك الأسعار تدريجيا للحفاظ على وصل السلع للمواطن، لافتا إلى أن وزارة التموين حريصة على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.