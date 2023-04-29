شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى يواصل تطبيق التيسيرات الجديدة فى تسجيل العقارات بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ المنشور الفنى رقم 9 الصادر بتاريخ 19 أبريل، والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري قبل إجازة عيد الفطر، والمتضمن تسهيل جديد لمن يرغب فى تسجيل شقته أو عقاره فى المدن الجديدة، حيث يسمح الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة من التسجيل بخطوات بسيطة دون الحاجة لإثبات قيام المطور العقارى صاحب الارض المقام عليها العقار أو الشقة بتسجيل الأرض.

ويعد هذا المنشور الذى يبدأ تطبيقه فعلا اليوم من أهم المنشورات الفنية التي تستهدف حل اشكالية التسجيل في المدن العمرانية الجديدة والتى جاء بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات.

وتضمنت تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة آلية التسجيل حيث يوجب على المطور العقارى الذى حصل على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشهر هذا التصرف خلال 30 يوم من نفاذ القانون والذي بدأ تنفيذه فى 28 يناير الماضى أو خلال 30 يوم من تاريخ التصرف، فإذا لم يقم المتصرف إليه بشهر هذا التصرف خلال تلك المدة يتعين على هيئة المجتمعات أن تقوم هي بتلك العملية وشهر التصرف على نفقة المتصرف اليه.

وبسبب عدة معوقات واجهت تطبيق التعديلات صدرت القرار التوضيحي للقانوت ولائحته التنفيذية حيث أشار إلى أنه إذا قام المتصرف اليه بالتصرف للغير قبل شهر تصرفه من الهيئة اى باع عقار أو شقة أو ارض لمواطن كما يحدث في الواقع من قبل بعض المطورين العقاريين فإن القانون ولائحته التنفيذية أعطى للمواطن المتصرف إليه الاخير ان يقوم بتقديم طلب في مأمورية الشهر العقاري عن وحدته أو عقاره فقط الذي اشتراه من المطور وفور تقديمه الطلب تقوم المأمورية بإرسال صورة من هذا الطلب والمستندات المرفقة به التي تدل على أن المتصرف اليه من الهيئة "المطور" قد باع لهذا الاخير وفور رد الهيئة بالموافقة يتم شهر هذا التصرف باسم مقدم الطلب خلال 15 يوم.