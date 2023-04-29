شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن النسخة المصرية الأولى لماراثون الرمال العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث وزارة البيئة تنظيم مارثون عالمى بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية ضمن اهتمام الوزارة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات.

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خلال هذا التقرير نرصد أبرز 7 معلومات عن الماراثون.

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1- الماراثون هو سباق عالمى تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عام فى المغرب ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان.

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2- السباق يتم تنفيذه بشرط مراعاه كافة المعاايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية.

3- المارثون هو سباق رياضى عالمى يتم تنظيم على مسافة 120كم تقريبا.

4- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان يقام لمدة أربعة أيام فى الصحراء.

5- يهدف مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، الى الترويج ودعم السياحة البيئية فى مصر.

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6- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، سيحقق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسباحة البيئية فى مصر، حيث يتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى.

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‏7- من المتوقع حضور حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر.

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8- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان تتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات، بالتعاون مع أحد الشركات الفرنسية المتخصصة فى الدعاية و التسويق.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة أبدت موافقتها المبدئية على دعم السباق، مشترطة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية، مع ضرورة تحديد المسؤليات والأدوار لكل الشركاء، واتخاذ جميع الإجراءات للحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.