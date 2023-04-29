شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يؤكد حرص الوزارة على متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، والتي تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية لدى الطلاب.

وفي ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور بأهمية الأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة؛ باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

قدم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي تقريرًا، حول الأنشطة الطلابية بجامعة جنوب الوادي الأهلية، خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث شاركت الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والذي نظمه معهد إعداد القادة، بالتعاون مع جامعة الجلالة، خلال الفترة من 27 يناير حتى 1 فبراير 2023، بمشاركة 700 طالب وطالبة، وذلك برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، بمقر جامعة الجلالة.

وأشار د. يوسف غرباوي، إلى فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية، والتي تضمنت العديد من الأنشطة الرياضة (كرة القدم، تنس الطاولة)، والأنشطة الثقافية (دوري المعلومات، الطالب المثالي)، والأنشطة الاجتماعية (مسابقة الشطرنج)، فضلًا عن القيام بعقد بعض الأنشطة الفنية (الغناء، الرسم، التصوير) والتعليمية.

واختتمت فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية بتبادل الرؤى والخبرات بين الطلاب، ووجهات النظر في كثير من الموضوعات، كما ساهمت الفعاليات في زيادة حصيلة الوعي الثقافي لدى الطلاب، وإكسابهم المهارات القيادية، وبث روح الفريق، والتعاون، وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات بعضهم البعض.

كما تضمنت الفعاليات حفلًا فنيًا قدمته فرقة الفنون الشعبية من طلاب جامعة قناة السويس، حيث يعكس الثقافة التراثية لمنطقة السويس، من خلال تابلوهات فنية عن الفلكلور الشعبي والحديث والمعاصر، كما تم تكريم الطلاب المشاركين خلال هذا الأسبوع بتسليم شهادات التقدير لهم.

كما احتفلت الجامعة بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بعقد ندوة، حول التعلم والاستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، والاستماع إلى القامات المتميزة من العلماء الأجلاء الذين يقدمون صحيح الدين، وأهم الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وشهدت فعاليات الندوة مجموعة متنوعة من الابتهالات الدينية، فضلًا عن حضور طلابي من مختلف البرامج الدراسية بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وفي إطار احتفالات يوم المرأة العالمي، أقامت الجامعة الأهلية يومًا رياضيًا ترويحيًا متنوعًا لطالبات الجامعة، تزامنًا مع احتفالات يوم المرأة العالمي، وحرصًا من الجامعة؛ لتشجيع الطالبات على ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة تحقيقا لرؤية مصر 2030.