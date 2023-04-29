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ننشر نص خطبة الجمعة القادمة:"الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

 

 

 

وكانت قد حددت وزارة الاوقاف موضوعات خطب شهر رمضان 1444هـ

 

الجمعة الأولى : 5 مايو 2023م - الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

 

• الجمعة الثانية : 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا.

 

• الجمعة الثالثة : 19 مايو2023م - سنن الله الكونية في القرآن الكريم.

 

• الجمعة الرابعة : 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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