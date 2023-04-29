شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- تدريب مقدرى الدرجات في كل مادة على استخدام Rubrics.

- تدريب رؤساء ومراقبى أول اللجان على الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.

- الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة.

- وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية لضمان حق الطالب.

- الاستعانة بالعناصر الكفء من ذوى الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وخاصة مقدرى الدرجات.

- سيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين لثبات ودقة التصحيح.

- في حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.

- سيتم وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية؛ لضمان حق الطالب في حالة التظلم من التصحيح وتفاديًا لأي محاولات تلاعب بالنتائج، كما يستطيع الطالب الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة الخاصة به في أول أيام التظلمات.

- سيتم توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة، مشددًا على الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة، وفي حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة (التالفة) بل يوضع عليها علامة (X) مع تحرير محضر بذلك.

- تتم أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو المقالية.