شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للمرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس عقد امتحانات نهاية العام الدراسى للمواد غير المضافة للمجموع، حيث تستمر الامتحانات حتى 4 مايو المقبل وبعدها يتم البدء فى تقييم الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية، حيث تنطلق الاختبارات 6 مايو المقبل.

وشملت المواد غير المضافة للمجموع للمرحلة الثانوية التربية الوطنية والتربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتربية مهنية للصف الأول الثانوى العام، وأكدت المديريات التعليمية أن المواد غير المضافة للمجموع تعقد ورقيا فى المدارس، مضيفة أنها مواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى مجموع الطالب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي / لغات) للعام الدراسي 2022 / 2023:

- التنبيه مشددا على كل الجهات المعنية، والإدارات التعليمية بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد الامتحانات بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو وعدم عقد أى امتحانات خارج المواعيد المحددة.

- يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائيى التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- يتم التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا) هو ذات الامتحان الإلكتروني.

- بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو اي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش

- يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقية في توقيت واحد.

- إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الاول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل تمت دراسته خلال هذا الفصل الدراسي الثاني ويؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني، ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط.

- في حال وجود أكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الأولى يحق له أداء الامتحان في المادة الثانية لذت اليوم.

-اتباع كل الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي ) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الاجراءات لضمان سرية الامتحان.