شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: السيطرة على حريق محدود في بعض المخلفات بفناء كلية الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنه تم السيطرة على حريق محدود في بعض المخلفات بفناء كلية هندسة حلوان، دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بشرية.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - إن الحريق نشب في بعض مخلفات التجديدات بكلية الهندسة وأنه تمت عملية الإطفاء دون أي أضرار.

وتابع، أن الحريق كان في الفناء أمام مبني قسم الإتصالات وليس داخل المبني، وأنه تم السيطرة تماما على النيران، وأن الحريق كان بعيدا عن المدرجات ومعامل الكلية.