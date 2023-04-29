شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اختصر محور كمال عامر زمن الرحلة من بشتيل للعمرانية فى 7 دقائق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم محور الفريق كمال عامر منذ تشغيله في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، في حل العديد من المشاكل المرورية وتقليل زمن الرحلات بمحافظة الجيزة.

وكشفت مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن المحور الجديد يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، مؤكدا أنه اختصر المسافة وزمن الرحلات من دائري الوراق للمنيب لـ10 دقائق تقريبا.

ونوه إلى أن المحور سيسهم فى القضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وجنوب الجيزة من خلال الطريق الدائرى، موضحا أن الرحلة من بشتيل وحتى العمرانية، مرورا بمناطق فيصل والهرم وأرض اللواء، تستغرق على المحور 7 دقائق فقط.

وأكد أن مواقع مطالع ومنازل المحور التي تم الانتهاء من تنفيذها حتى الآن ضمن أعمال المشروع، تشمل مطلع ومنزل من وإلى شارع جامعة الدول العربية، ومطلع ومنزل من وإلى منطقة أرض اللواء، ومطلع ومنزل بجوار محطة قطارات بشتيل الجديدة، ومطلع ومنزل آخر من وإلى ترعة الزمر بالعمرانية، وجاري تنفيذ مطلع ومنزل من وإلى مناطق ناهيا وجامعة القاهرة والمنيب.