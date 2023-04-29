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96 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين.

وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين، بينما عارض 4% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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