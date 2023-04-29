شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. 8344 مشروعا بـ44 مليار جنيه فى البحيرة لتحسين معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، خاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة بالريف المصرى.

وأضافت أن محافظة البحيرة لها نصيب وافر من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تمثل نقلة نوعية فى مسار تطوير قرى المحافظة خاصة القرى النائية والصحراوية التى عانت طويلا خلال العقود الماضية من سوء الخدمات المقدمة لمواطنيها.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز البحيرة المختلفة بلغت 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه، لافتة إلى المبادرة الرئاسية ضمت 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن مؤسسة حياة كريمة لم تكتف فقط بمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة فقط بل تعدت ذلك إلى لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرى والنجوع المختلفة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية لعدد كبير من الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الاكثر احتياجا.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة فى الريف.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى المختلفة.