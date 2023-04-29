شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إجراء من كهرباء الإسكندريه لخفض نسبة الفقد بالشبكة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى ، عدة إجراءات تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي بنطاق الشركة، وذلك للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية و هى كالاتى:

1 – مراجعة عدادات شراء الطاقة (نقاط تبادل الطاقة ) مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والتحقق من دقة عملها لصحة حساب قيمة الطاقة المشتراه ، والمتضمنة تعميم منظومة العدادات الذكية SMART METER على المحولات الرئيسية بمحطات شركة النقل والمحولات المساعدة وخلايا الخروج بالمحطات الفرعية.

2 – استكمال منظومة تركيب العدادات المجمعة على مغذيات العقارات في كافة نطاق المحافظة لحصر الفقد ومعالجته بصورة صحيحة وتكثيف مرور اللجان المشكلة لخفض نسبة الفقد .

3 – التوسع فى تركيب العدادات المسبقة الدفع (Prepaid) والذكية .

4 – مراجعة توصيلات العدادات بصفة دورية وخاصة عدادات كبار المشتركين .

5 – مراجعة و معايرة عدادات الطاقة على جميع الجهود .

6 – تسجيل القراءات عن طريق إستخدام برنامج القراءة الموحد لعدادات كبار المشتركين.

7 – متابعة تقارير العدادات التى لم يتم شحنها لمدة شهرين فأكثر من برامج شحن العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها والتأكد من سلامه التوصيلات الخاصة بها .

8 – سرعة تغيير العدادات العاطلة وإحلال العدادات القديمة .

9 – سرعة إنهاء المعاينات وإعداد المقايسات وتركيب العدادات لمقدمى طلبات التغذية علي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

10 – تكثيف مرور لجان الضبطية القضائية لحصر سرقات ومخالفات التيار للحد من الطاقة المفقودة.

11 – تقديم الدعم الفنى لتكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفات من خلال الإمداد بالفنيين والعمالة المدربة ووسائل النقل اللازمة وتسهيل أى معوقات فى أداء عملهم

12 – تكثيـف عمليات الكشـف والمرور على المشتركين بعد مواعيد العمل الرسمية خاصة المكاتب والعيادات والأنشطة التجارية ، وكذلك في العطلات الرسمية والأجازات .

13 – فحص حالات المغلق والمؤجل والمقـروء بصفر للوصول إلى أدنى حد ممكن من هذه الحالات .