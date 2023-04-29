شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الدولة المصرية اتخذت خطوات منذ 2014 لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القمح ملف شديد الأهمية ويدخل ضمن الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات منذ عام 2014، لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال زيادة المساحة المزروعة، وتعظيم إنتاجية الأرض الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "بالنسبة للقمح، حدثت زيادة في إنتاجية التقاوي، ووصلت إلى الضعف، حيث إن أكثر من 70% من الأقماح المنزرعة في مصر، تكون معتمدة على تقاوي جديدة تعطي إنتاج أعلى، ووجدنا اهتمام كبير وحرص من الفلاحين على استخدام التقاوي الجديدة".

وقال: "كان هناك حرص من الدولة على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، ووزارة الزراعة أطلقت تطبيق يقدم للمزارعين الأسمدة، بحانب منظومة كارت الفلاح لنضمن وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين".

وتابع: "كل ذلك ينعكس على حجم إنتاجنا وزيادة الإنتاج، ومنذ فترة قصيرة كنا نتحدث من 10 لـ 12 أردب للفدان، الآن نتحدث عن 18 وأكثر، هناك زيادة ملحوظة".