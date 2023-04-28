شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر إتلاف أسفلت لمعارض سيارات ورفع إشغالات الباعة فى حملة بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة شنها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر مخالفة بيئية للمتسببين فى إتلاف الأسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة، وذلك بشوارع السودان واسراء المعلمين وميدان موسى جلال والرياض والحجاز وفوزى رماح وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات من رفع حالات إشغال متنوعة شملت عدة شوارع بقطاعات العجوزة والمهندسين ومنطقة الصحفيين ورفع كافة التعديات من المحلات التجارية وإشغالات الباعة الجائلين بشارع ترعة الزمر والصفطاوى وترعة المجنونة بقطاع أرض اللواء وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي وإزالة الحواجز الحديدية والأقماع المخالفة والكتل الأسمنتية بالإضافة إلى شن حملة ليلية لإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وترشيد استهلاك الكهرباء.