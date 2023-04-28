شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة: تحرير 999 محضرا فى مجال المخابز و182 بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية التموين بالجيزة جهودها الرقابية على المخابز والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ووصول الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشفت مديرية التموين بالجيزة عن جهودها خلال الفترة من 1/4/2023 وحتى 19/4/2023، وذلك برئاسة هالة غريب مدير المديرية وبالاشتراك مع الرقابة المركزية بالمديرية ومديري الإدارات الخارجية، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد يحيي زغلول، مشيرة أن حملاتها أسفرت عن تحرير 999 محضر في مجال المخابز، و182 محضر في مجال الأسواق و14 محضر في مجال المواد البترولية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أبرز القضايا والمخالفات على النحو التالي:

-بتاريخ 4 أبريل: تم تجميع عدد 329 جوال دقيق بلدى، وضبط 535 كرتونة زيت تموينى بعدد 12 زجاجة بكل كرتونة، وضبط 30 لفة سكر تموينى بكل واحدة 20 كيلو قبل بيعهم بالسوق السوداء، وضبط 24 لفة سكر بكل واحدة 10 أكياس وزن الكيس 8.60 لنقص الوزن.

-بتاريخ 8 أبريل: تم ضبط 510 بطاقة تموينية بالعياط، وضبط 49 بطاقة تموينية بالحوامدية، وتم تحرير محضر بيع سلع بدلاً من خبز لأحد مخابز بولاق الدكرور، وتم مصادرة عدد 23 كرتونه بيض + عدد 27 علبة جبنة + عدد 70 كيس مكرونه + عدد 7 علب تونه + عدد 11 باكو شاي.

-بتاريخ 8 أبريل: تم ضبط 6 أجولة دقيق بلدى 87.5% بالعمرانية وكذلك ضبط مصنع طحينة فى منطقة الشرفا الصف بحيازته منتجات لصناعة الطحينة مجهولة المصدر وبدون فواتير للغش بإضافة مواد غير معلومة المصدر وبدون بيانات مما تتسبب فى ضرر للمواطنيين وبياناتها كالآتي:-

- كمية قدرها خمسة آلاف طن بودرة ذات اللون الأبيض مجهولة المصدر وغير مدون على العبوات أي بيانات.

- عدد 43 شيكارة دقيق سياحي زنة الشيكارة 25 كيلو بدون فواتير بإجمالي 1.25 طن.

- عدد 2.050 طن سمسم (56 جوال أوزان مختلفة).

- 10 جراكن زيت غير مدون عليها أي بيانات "مجهولة المصدر"، بكمية قدرها 200 لتر زيت.

- بتاريخ 10 أبريل: تم ضبط عدد 8 أجولة دقيق بلدى بإدارة تموين الصف، وضبط مخبز يقوم ببيع سلع بدلاً من الخبز بإدارة تموين الهرم، وتم مصادرة 30 كرتونة بيض.

- بتاريخ 13 أبريل: تم ضبط سيارة محملة بكمية 55 جوال دقيق بلدى مدعم بالعياط، وضبط 30 جوال دقيق بلدى قبل بيعهم بالسوق السوداء، ومصادرة 82 بطاقة تموين.

- بتاريخ 14 أبريل: تم ضبط 30 جوال دقيق بلدى مدعم بناحية الديسمى بالصف، وضبط 11 جوال دقيق بلدى مدعم بناحية ناهيا بكرداسة قبل بيعهم بالسوق السوداء.

- بتاريخ 15 أبريل: تم ضبط 64 شيكارة دقيق، و4257 كيلو ردة بأوسيم، وضبط 1650 كيلو ردة بسيارة نصف نقل بمنشأة القناطر، وضبط 20 شيكارة دقيق بالعمرانية قبل بيعهم بالسوق السوداء.

- بتاريخ 18 أبريل: تم ضبط 27 جوال دقيق بلدى بمنشأة القناطر قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط 74 بطاقة تموينية بأحد المخابز بكرداسة.

- بتاريخ 19 أبريل: تم ضبط مصنع أحذية بدون ترخيص، ومصادرة 2000 كوتشى ماركات مقلدة و2 مكبس بارد و2 مكبس ساخن وتم التحفظ على الكوتشهات لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

- تم ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم خلال فترة عيد الفطر بكمية قدرها خمسة أطنان دقيق بلدي مدعم بمنطقة أوسيم ومناطق أخرى، وتم ضبط 210 بطاقات ذكية بمنطقة العياط.

- تم ضبط 80 شيكارة بمنطقة العياط دقيق بلدي مدعم نسبة استخراج 87.5%.

- تم ضبط 150 شيكارة دقيق مستودعات بمنطقة أوسيم وتم التحفظ عليها بمطحن أوسيم لحين صدور قرار النيابه لتعليته عليها.