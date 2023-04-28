شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إزالة التعديات بشارع أحمد نجم بالعياط تمهيدا للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة تنفيذ رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتركيب الانترلوك بالشوارع المدرجة ضمن خطة التطوير للعام المالي 2022/2023؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وفي هذا الإطار، قام مركز العياط بإزالة التعديات والبروز بشارع أحمد نجم بمركز العياط المدرج بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك، كما تم متابعة أعمال فرد السن بمنطقة الجزيرة وذلك تمهيدا لعملية الرصف والتطوير.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة خصصت 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط بالانترلوك لـ36 شارع من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم، بإجمالي طول 26 ألف متر.

وشملت الشوارع التي بدأت المحافظة في رصفها بالإنترلوك في كفر غطاطي، شوارع (الشعراوي - أبو سريع - ناصر إبراهيم - حجاج - محمد بيومي - الحرية - علي شعبان - غازي شيته - نصر مبروك غطاطي - حسانين السني - فرحات شيته - علي نصر - صفوت ابراهيم - أبو عيش - سيد جمعه - الغلباني - محمد كمال - أحمد أبو زيد - شيته - إبراهيم رجب - رزق عيسى - فرحات بدوي - عبد النبي حجازي - أحمد سنوس - علي الجعري - سيد بدوي - سيد بسولي - حضاني - الدوار - الدربي - إبراهيم - أبو قصام - مؤمن - محي غطاطي - سعد مبروك - حسين رضوان).