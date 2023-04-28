شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا ماركوس ووفدا من راهبات دير الشهيدة دميانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس ومعه وفدًا كبيرًا من راهبات الدير، حيث صلوا القداس الإلهي، وقدم قداسته لهن عدة كلمات روحية وأجاب على أسئلتهن في موضوعات شتى كما أنشدن عدة ترانيم من تأليفهن و تلحينهن، وسبحن بها بأداء جميل ومؤثر.

وقدمن لقداسة البابا عرضًا لأنشطة الدير والمنتجات الفنية الرقيقة التي ينتجهن سواء أيقونات أو مشغولات متعددة.

وفي ختام اللقاء قدم لهن قداسته بعض الهدايا التذكارية والتقطن الصور التذكارية مع قداسته.