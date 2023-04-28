شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد أعمال تطهير الترع بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة لاستقبال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمحافظة المنوفية لمتابعة أعمال تطهير الترع الرئيسية بنطاق المحافظة.

رافق وزير الرى المهندس حمدى شوقى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنوفية، والمهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، واللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وقام وزير الموارد المائية والرى بتفقد أعمال تطهيرات الرياح المنوفى وبحر شبين وترعة الساحل بمحافظة المنوفية، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام مسئولى الرى بمحافظة المنوفية بالتنسيق الفورى مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة على جسور الترع وخاصة ترعة الساحل، مع قيام مسئولى الرى بمحافظة المنوفية - خلال ٤٨ ساعة من تاريخه - بمراجعة خطة التطهيرات بزمام المحافظة، وإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تم ملاحظته بترعة الساحل و بحر شبين لسرعة استكمال أعمال تطهيرات الترع بزمام المحافظة.

كما وجه الوزير بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية - خلال أسبوع من تاريخه - وبالتنسيق مع كافة الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بمراجعة خطة التطهيرات بمختلف المحافظات وموقف تنفيذ أعمال التطهيرات علي الطبيعة ومدى مناسبتها للبرامج الزمنية وتوقيتات الاحتياج حسب كل محافظة ، على ان يتم بعد إعداد هذه الخطة التنسيق بين الادارات المركزية بالمحافظات وأجهزة المحافظات حيال رفع مخلفات التطهيرات داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى مؤكداً على قيام مديرى عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع من الحشائش وخاصة الحشائش الغاطسة التى تعيق التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، وتجنب التطهيرات الجائره على جسور الترع.

كما أكد الوزير على إعداد خطة فعالة ومتكاملة لتطهير الترع سيكون أحد معايير تقييم الأداء وتحديد المكافآت لجميع العاملين بالإدارات المختلفة، ومواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف، كما وجه الدكتور سويلم بقيام الدكتو مساعد الوزير للاستثمار والشركات بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية وأجهزة المحافظة المختصة لبحث إمكانات استغلال منافع الرى بالمحافظة بالشكل الأمثل.