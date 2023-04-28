شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد أعمال تطهير الترع بمحافظة المنوفية فى إطار الإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أعمال تطهيرات الرياح المنوفى وبحر شبين وترعة الساحل بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة.

وتابع الوزير المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، واطمأن على استقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام مسئولى الري بمحافظة المنوفية بالتنسيق الفورى مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة علي جسور الترع وخاصة ترعة الساحل ، مع قيام مسئولى الرى بمحافظة المنوفية - خلال ٤٨ ساعة من تاريخه - بمراجعة خطة التطهيرات بزمام المحافظة ، واجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تم ملاحظته بترعة الساحل و بحر شبين لسرعة إستكمال أعمال تطهيرات الترع بزمام المحافظة.

ووجه وزير الرى بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية - خلال أسبوع من تاريخه - وبالتنسيق مع كافة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بمراجعة خطة التطهيرات بمختلف المحافظات وموقف تنفيذ اعمال التطهيرات علي الطبيعة ومدى مناسبتها للبرامج الزمنية وتوقيتات الاحتياج حسب كل محافظة ، على ان يتم بعد إعداد هذه الخطة التنسيق بين الادارات المركزية بالمحافظات وأجهزة المحافظات حيال رفع مخلفات التطهيرات داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى .

وأكد الدكتور سويلم تشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع من الحشائش وخاصة الحشائش الغاطسة التى تعيق امرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، وتجنب التطهيرات الجائره علي جسور الترع، ووجه بإعداد خطة فعالة ومتكاملة لتطهير الترع سيكون أحد معايير تقييم الأداء وتحديد المكافأت لجميع العاملين بالادارات المختلفة .

وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

ووجه مساعده للاستثمار والشركات ب بحث إمكانات استغلال منافع الري بالمحافظة بالشكل الأمثل، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية وأجهزة المحافظة المختصة



تفقد وزير الرى