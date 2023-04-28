شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح علي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مأئل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على شمال الصعيد ، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".