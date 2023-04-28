شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أوزبكى لـ"الخليج 365":الرقمنة والمشروعات الصغيرة مجال تعاون ممكن مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالله عبد القادروف، نائب مدير وكالة الإصلاحات الاستراتيجية الأوزبكية، إن هناك الكثير من المجالات التى يمكن للقاهرة وطشقند التعاون فيها لاسيما بعد زيارة رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف الأخيرة إلى القاهرة، والاقتصاد من أبرزها.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش فعاليات منتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار إن مصر معروفة بدعم برنامجها الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسعيها للرقمنة وهذا يعد مجالا للتعاون والتبادل بين اقتصاد البلدين.



منتدى طشقند الدولى

وحول مشاركة مصر فى قمة منظمة شنغهاي للتعاون فى سمرقند فى سبتمبر الماضى ومنحها صفة "شريك حوار"، قال عبدالقادروف إن منظمة شنغهاى للتعاون واحدة من أكبر منتديات الاقتصاد فى العالم ومشاركة مصر سيمنح دول مثل أوزبكستان فرص جديدة لأن هناك قنوات استثمارية يمكن استخدامها حيث أن هناك الكثير من الدول التى يكون لديها صناديق استثمار ثنائية ويمكن استخدامها للاستثمار فى الدول المختلفة.



جانب من المنتدى

وحول المنتدى ودوره فى دعم التعاون بين دول آسيا الوسطى، قال إن أوزبكستان لديها علاقات طيبة مع جيرانها فى منطقة آسيا الوسطى ويمكنهم معا التعاون لتشكيل جبهة اقتصادية موحدة تخدم شعوب المنطقة بـأسرها.

وأضاف على هامش أن حجم السوق على سبيل المثال فى أوزبكستان يبلغ 37 مليون نسمة، وفى كازاخستان 20 مليون نسمة بينما يبلغ فى قرغيزستان وطاجيكستان وتركمستان مجتمعين 100 مليون نسمة مما يعنى أن هذا من الممكن أن يكون أهم سوق فى آسيا الوسطى.





وأوضح أن تلك الدول غنية بمصادرها الطبيعية ولكن هذا لا يعنى أنهم يتنافسون مع بعضهم البعض، فعلى سبيل المثال إذا نظرتم إلى الاقتصاد الأوزبكى والاقتصاد الكازاخي، تجدوهما يكملان بعضهما ويضيفان إلى بعضهما البعض.

وأضاف أن هذا الأمر الطبيعى نظرا لأن الدولتين لديهما جذور تاريخية وثقافية وتقاليد متشابهة ويسعيان معا لتعزيز التعاون الإقليمى.





وأشار إلى أهمية العلاقات الطيبة بين البلدان لضمان التسهيلات اللوجستية عند التجارة، فمثلا إذا أرادت أوزبكستان الذهاب إلى الصين، فعليها المرور عبر كازاخستان وقيرغيزستان ، وإذا أرادت الذهاب إلى أوروبا فعليها المرور عبر تركمستان وإيران وأذربيجان وجورجيا للوصول إلى تركيا والدخول إلى أوروبا.

وقال إن التجارة الخارجية بين تلك الدول الخمس يجب أن تزيد لأنها لا تتجاوز 5% فيما بينهم.