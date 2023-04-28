أخبار مصر

الخارجية: متابعة عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: متابعة عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، وعلى ضوء استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان - بالمواطنين المتواجدين فى السودان والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:

1 - القنصلية المصرية في بورتسودان أو مطار بورتسودان. 
2 - مطار دنقلة .
3 - معبر قسطل .
4 - معبر أرقين .

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن غرفة الأزمات بالوزارة تستمر في تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:


01281943533 - 01283176900 - 01281943599 - 01283176913 - 01283176857 - 01283176881 - 01283176903 - 01283176894 - 01281943990 - 01283176866 .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا