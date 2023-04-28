شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تقييم مستمر للدراسة بالمعاهد لرفع المستوى والارتقاء بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الدراسة خلال شهر رمضان شهدت انتظام كامل على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة الحكومية والخاصة، سواء على مستوى حضور الطلاب او تنظيم المحاضرات الدراسية بالمعاهد وذلك التزاما بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 /2023 والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه باهتمام المعاهد بعقد شراكات أجنبية بين المعاهد والمؤسسات التعليمية العالمية المُناظرة ذات السمعة الدولية المتميزة من أجل رفع كفاءة جودة الخدمة التعليمية بالمعاهد المصرية والعمل على تحسين ترتيبها فى التصيفات العالمية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم العالي، والوصول بالمؤسسات التعليمية المحلية إلى المستويات العالمية.