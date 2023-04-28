شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحصيل أول فواتير فصل الصيف خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الفاتورة التى سيتم تحصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة التى تعبر عن استهلاك شهر أبريل تعتبر أول فواتير فصل الصيف التى تبدأ فى ارتفاع قيمتها نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك، بسبب ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فاتورة مارس التى يتم تحصيلها خلال شهر أبريل هى آخر فواتير فصل الشتاء التى تكون معدلات الاستهلاك الفعلى منخفضة، نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالى تنخفض قيمة الفاتورة، محذرا من إهدار الطاقة التى تكون سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف المصدر أن فاتورة مايو تعتبر أول فواتير أشهر الصيف والتى تستمر حتى فاتورة نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الشتاء، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الصيف تكون مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الشتاء.

وأوضح المصدر أن هناك بعض المشتركين تشهد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم ارتفاعا كبيرا فى معدلات الاستهلاك نتيجة الاعتماد على بعض الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مثل غلاية المياه أو التكييف وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.