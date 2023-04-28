شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة القاهرة": 15 مايو موعدًا لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية وضعت مقترحات وتصور بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 حيث اتفق مجلس الكلية ورؤساء الاقسام على أن تبدأ الامتحانات يوم 15 مايو المقبل .

وأوضح الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة فى تصريحات ل " الخليج 365 " أن بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ستكون بمواد متطلبات التخرج ثم الانطلاق من يوم 19 مايو بتنظيم امتحانات مواد الدراسة لكل فرقة دراسية.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، ان الكلية ستعلن جدول الامتحانات على موقع الكلية الالكترونى حتى يتمكن الطلاب من التعرف على الجدول قبل الامتحانات بفترة كافية ، لافتا إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية وسط تنوع للاسئلة ما بين نظام البابل شيت والمقالى.

وأشار الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته إلى أن تم تجهيز كافة القاعات الخاصة باستقبال الطلاب بالكلية على مستوى الشعب والاقسام لاداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى ، خاصة وأن إجمالي عدد طلاب الكلية يتجاوز ال 52 الف طالب وطالبة وهو ما يتطلب الاستعداد المبكر والجيد لتنظيم الامتحانات ومراجعة القاعات وصيانتها ، لافتًا إلى أن الكلية تواصل انجاز كافة الترتيبات والاستعدادات اللوجيستية الخاصة بماراثون امتحانات نهاية العام.

وذكر عميد كلية التجارة أن الكلية شهدت انتظام كامل فى شهر رمضان بداية من حضور الطلاب وحرصهم على التفاعل فى المحاضرات التى شهدت كثافة فى الحضور إضافة إلى تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم ، كما انه تم تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية خلال الشهر.