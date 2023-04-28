شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: التوقيت الصيفى يسهم فى تقليل فاتورة الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من أهداف العمل بالتوقيت الصيفى، أن له دور كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر، موكداً أن انخفاض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 10% يساهم فى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وبالتالى تصديرها للخارج.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، والذي يُبث على قناة CBC أن التوقيت الصيفى يساهم في تقليل فاتورة الكهرباء، حيث أن التوقيت يجعل وقت الذروة يبدأ ساعة مبكرة عن الشتوى وله فائدة كبيرة، وهو ما له تأثير بكل تأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر مع غلق المحالات والمنشآت التجارية بجميع أنحاء الجمهورية فى موعد مبكر.

ويرى حمزة أن هناك العديد من الفوائد التى تعود على المواطنين والدولة من اتباع تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، ويعتبر الاستهلاك الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد من إهدارها دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم أو المساس بكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.