شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 28/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 30: 4
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:54
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:01 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:35
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:51 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:34
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:16 م
وقت صلاة العشاء 8:36 م.
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 15: 4
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:36