شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تعلن إجلاء 5327 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجري على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة، اليوم الخميس، في إعادة 1356 مواطناً عبر الإجلاء البري و1283 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، بإجمالي 2648 مواطناً.

وأضاف السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطناً، موضحا أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ 9 طلعات جوية اليوم الخميس في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان ليصل بذلك عدد إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى 23 طلعة جوية.

كما قامت القوات المسلحة بتوفير مواد غذائية وإسعافية لما يزيد عن 1000 مواطن من المصريين المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية.